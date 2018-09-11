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Подведены итоги первого сезона работы нового терминала аэропорта Симферополь
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Подведены итоги первого сезона работы нового терминала аэропорта Симферополь 

Fancy Journal 4 часа назад
Фото: Fancy Journal
Завершился первый летний сезон работы нового терминала аэропорта Симферополя. Туристы с удовольствием посещали Крым в этом году, практически все самолеты летали в течение сезона с полной загрузкой. В прошедшем сезоне к числу летающих в Крым авиакомпаний прибавилась еще одна — РусЛайн.
Новый перевозчик пришел в симферопольский аэропорт в середине сезона после ухода авиакомпании ЮТэйр с рейсов по маршруту Москва-Калуга-Симферополь. Многие думают, что это связанные между собой факторы, но представители РусЛайна настаивают на том, что это не связанные факторы.
На новых рейсах из Москвы в Калугу или сразу в Симферополь летит порядка 20% пассажиров, остальные летят из Калуги в Симферополь. При этом заполненность самолетов, вылетающих в Симферополь, в течение летнего сезона стабильно была близка к 100% в течение сезона. Осенью, конечно, поток будет традиционно меньше, как и всегда
Пока рано говорить о том, будет ли этот рейс в летнем расписании авиакомпании на следующий год, но наиболее вероятно, что он все-таки сохранится, так как по результатам первого сезона впечатления у компании остались исключительно хорошие. Но в осенне-зимний период полетов по этому направлению не планируется. Это связано с традиционным сезонным спадом пассажииропотока в Крым на этот период.
Напомним, что в этом году 9 августа новый терминал принял трехмилионного пассажира, а всего за весну, лето и осень предполагается около трех с половиной миллионов пассажиров в новом аэропорту.
Автор — Алена Моргуновская
Фото — Юлия Силина
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