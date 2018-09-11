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«Аэрофлот» может создать в Казани региональный хаб
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«Аэрофлот» может создать в Казани региональный хаб 

Казанский Портал 4 часа назад
«Аэрофлот» создаст еще четыре региональных хаба в дополнение к Москве. В числе претендентов — Казань.
У Казани много конкурентов, и шансы стать крупным пересадочным пунктом вроде Шереметьево малы. Главными кандидатами на создание хабов считаются Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Екатеринбург и Челябинск, пишут «Ведомости».
Недавно казанский аэропорт изучил самые популярные направления и составил топ городов по количеству трансферных пассажиров. В списке оказались Лондон, Милан, Париж, Мюнхен и другие красивые города.
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