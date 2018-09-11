Летом 2018 перелеты на лоукостерах стали еще популярнее

МОСКВА , 11 сен — РИА Новости . Продажи авиабилетов на рейсы авиакомпаний-лоукостеров в июне-августе 2018 года выросли до 12,8% по сравнению с 11% летом прошлого года. По внутренним направлениям зафиксирован рост с 13,1% до 14,9%, по зарубежным направлениям — с 7,4% до 9,1%, сообщает Biletix.

Прошедшим летом лоукостеры позволили туристам сэкономить как на внутренних, так и международных рейсах.

Средний чек на авиабилеты «лоукостеров» по России туда-обратно составил 7 233 рубля. Это на четверть дешевле цены авиабилетов «традиционных» перевозчиков, билеты которых в среднем стоили 9 773 рублей (+26%). Билеты туда-обратно на рейсы лоукост-компаний за границу стоили в среднем 13 795 рублей против 17 578 рублей у «традиционных» перевозчиков. Таким образом, экономия пассажиров составила 22%.

Примечательно, что по сравнению с летом прошлого года авиабилеты на рейсы лоукостеров по внутренним направлениям даже подешевели: с 8 423 до 7 233 рублей (-14%). За границу средний чек на перелеты лоукостерами туда-обратно вырос с 11 845 до 13 795 рублей (+16%).

Самыми популярными внутрироссийскими рейсами прошедшего лета стали Москва — Сочи, Москва — Анапа, Ростов-на-Дону — Москва, Москва — Минеральные воды, Москва — Ростов-на-Дону, Самара — Москва, Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Москва и Екатеринбург — Санкт-Петербург.

При перелетах за границу наиболее востребованными были рейсы в Стамбул, Тиват, Дубай, Тбилиси, Ларнаку, Берлин, Салоники, Варну, Милан и Прагу.