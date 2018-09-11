Ещё
Летом 2018 перелеты на лоукостерах стали еще популярнее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летом 2018 перелеты на лоукостерах стали еще популярнее 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Продажи авиабилетов на рейсы авиакомпаний-лоукостеров в июне-августе 2018 года выросли до 12,8% по сравнению с 11% летом прошлого года. По внутренним направлениям зафиксирован рост с 13,1% до 14,9%, по зарубежным направлениям — с 7,4% до 9,1%, сообщает Biletix.
Прошедшим летом лоукостеры позволили туристам сэкономить как на внутренних, так и международных рейсах.
Средний чек на авиабилеты «лоукостеров» по России туда-обратно составил 7 233 рубля. Это на четверть дешевле цены авиабилетов «традиционных» перевозчиков, билеты которых в среднем стоили 9 773 рублей (+26%). Билеты туда-обратно на рейсы лоукост-компаний за границу стоили в среднем 13 795 рублей против 17 578 рублей у «традиционных» перевозчиков. Таким образом, экономия пассажиров составила 22%.
Примечательно, что по сравнению с летом прошлого года авиабилеты на рейсы лоукостеров по внутренним направлениям даже подешевели: с 8 423 до 7 233 рублей (-14%). За границу средний чек на перелеты лоукостерами туда-обратно вырос с 11 845 до 13 795 рублей (+16%).
Самыми популярными внутрироссийскими рейсами прошедшего лета стали Москва — Сочи, Москва — Анапа, Ростов-на-Дону — Москва, Москва — Минеральные воды, Москва — Ростов-на-Дону, Самара — Москва, Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Москва и Екатеринбург — Санкт-Петербург.
При перелетах за границу наиболее востребованными были рейсы в Стамбул, Тиват, Дубай, Тбилиси, Ларнаку, Берлин, Салоники, Варну, Милан и Прагу.
Последние новости
"Его надо остановить": как "ВИЧ-террористы" намеренно инфицируют людей "В мире неспокойно": в бутылке нашли послание времен СССР Чего на самом деле хочет Константинополь на Украине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалкова прооперировали в Москве109
Турция перебросила танки для сдерживания РФ650
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1600
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1384
На Украине разгорелся скандал из-за траура по Захарченко
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
00:52
Отравление Скрипалей приписали российским «Чистильщикикам»
В мире
02:38
Тяжелую технику заметили в ДНР
Украина Армия
00:16
Здание школы обрушилось прямо во время занятий
Происшествия Катастрофы
04:48
Призывники будут платить новые штрафы
Армия
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение