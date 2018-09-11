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Ростуризм считает возможным переход к взаиморасчетам в нацвалютах
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Ростуризм считает возможным переход к взаиморасчетам в нацвалютах 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Переход к взаиморасчетам в национальной валюте с основными странами-партнерами РФ в области выездного туризма станет возможен в недалекой перспективе, заявил РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме.
"Политику перевода взаиморасчетов на национальные валюты определяет не Федеральное агентство по туризму, а финансовые власти страны, Центральный банк РФ, но мы видим ярко выраженную тенденцию в этом направлении", — уточнил собеседник агентства.
Сафонов считает, что введение санкционных ограничений на расчёты, на использование тех или иных иностранных валют только стимулируют подход к осуществлению расчётов в национальных валютах.
"Я думаю, что это абсолютно возможно с нашими основными партнерами в области выездного туризма, причём возможно не в столь дальней перспективе", — прокомментировал ситуацию он и назвал в качестве примера Турцию.
"Когда иностранные граждане приезжают в Российскую Федерацию, то они привозят и обменивают национальную валюту на российские рубли. Внутри же России расчеты осуществляются только в рублях", — сказал глава ведомства.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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