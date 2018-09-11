Ростуризм считает возможным переход к взаиморасчетам в нацвалютах

"Политику перевода взаиморасчетов на национальные валюты определяет не Федеральное агентство по туризму, а финансовые власти страны, Центральный банк РФ , но мы видим ярко выраженную тенденцию в этом направлении", — уточнил собеседник агентства.

Сафонов считает, что введение санкционных ограничений на расчёты, на использование тех или иных иностранных валют только стимулируют подход к осуществлению расчётов в национальных валютах.

"Я думаю, что это абсолютно возможно с нашими основными партнерами в области выездного туризма, причём возможно не в столь дальней перспективе", — прокомментировал ситуацию он и назвал в качестве примера Турцию.

"Когда иностранные граждане приезжают в Российскую Федерацию, то они привозят и обменивают национальную валюту на российские рубли. Внутри же России расчеты осуществляются только в рублях", — сказал глава ведомства.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.