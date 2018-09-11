Казанский музей истории гостеприимства представит экспозицию 18+ 

В рамках ежегодной выставки HORECA by Kazan 2018 в октябре начнет работу интерактивный музей истории гостеприимства. О проекте рассказал глава госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Кроме того, частью выставки станет конкурс шеф-поваров, организуемый Казанью вместе с музеем космонавтики Москвы. В экспозиции музея представят ключевые эпохи становления гостеприимства — от первых «отелей» в ямах до развития трактиров и космических отелей, проекты которых разрабатывают сегодня, объяснил Иванов. Разместится музей в выставочном центре «Казанская ярмарка» — на площадке исторического парка «Россия — моя история». Помимо общей исторический части в музее откроют модуль, посвященный развитию барной индустрии, однако пройти сюда смогут только совершеннолетние гости. Принимающая сторона расскажет гостям о развитии самогоноварения и пивной индустрии.