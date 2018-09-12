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В чистых зонах аэропортов могут появиться помещения для курения
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"Отравитель" Скрипаля ответил на призыв Путина
"Отравитель" Скрипаля ответил на призыв Путина

В чистых зонах аэропортов могут появиться помещения для курения 

РИА Новости + ещё 20 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В московских аэропортах могут снова появиться курилки. Идею уже поддержал Минтранс, сообщает АТОР.
В частности, ведомство поддерживает предложение вернуть помещения для курения в чистые зоны аэропортов. Об этом говорится в ответе первого замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова на запрос депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Боярского, подготовившего соответствующий законопроект. Алафинов отмечает, что отсутствие курительных комнат ставит российские аэропорты в невыгодное конкурентное положение: в большинстве зарубежных аэропортов такие комнаты есть.
Чиновники соглашаются с доводом о том, что отсутствие курилок ухудшает положение некурящих граждан: курящие пассажиры нарушают запрет и курят в неположенных местах.
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