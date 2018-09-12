«Аэрофлот» на час задерживает саратовский рейс

Так, самолет Sukhoi Superjet 100 рейса СУ-1356 должен был взлететь из столицы в 6.55 по московскому времени. При этом по факту он взлетел только в 7.52. Борт должен был сесть в Саратове в 9:25 по местному времени, но посадка, соответственно, задержится.

В Москву SSJ-100 обратного рейса СУ-1357 должен был отправиться в 11.25 по саратовскому времени, но теперь взлет ожидается только в 12.10, и это время также может быть изменено.