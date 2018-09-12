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«Аэрофлот» на час задерживает саратовский рейс
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«Аэрофлот» на час задерживает саратовский рейс 

Свободные новости + ещё 1 32 минуты назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 12 сентября, компания «Аэрофлот» почти на час задерживает саратовский рейс. Соответствующие данные опубликованы в онлайн-табло аэропортов «Шереметьево» и «Саратов Центральный».
Так, самолет Sukhoi Superjet 100 рейса СУ-1356 должен был взлететь из столицы в 6.55 по московскому времени. При этом по факту он взлетел только в 7.52. Борт должен был сесть в Саратове в 9:25 по местному времени, но посадка, соответственно, задержится.
В Москву SSJ-100 обратного рейса СУ-1357 должен был отправиться в 11.25 по саратовскому времени, но теперь взлет ожидается только в 12.10, и это время также может быть изменено.
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