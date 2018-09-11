Ростуризм обратился в правоохранительные органы в связи с ситуацией вокруг «Натали Турс»

ВЛАДИВОСТОК , 11 сентября. / ТАСС /. Ростуризм обратился в правоохранительные органы в связи с ситуацией вокруг туроператора «Натали Турс», сообщил в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов в рамках Восточного экономического форума.

"Мы уже обратились, — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство обращаться в правоохранительные органы. — Причем во все необходимые правоохранительные органы".