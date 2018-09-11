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Ростуризм обратился в правоохранительные органы в связи с ситуацией вокруг «Натали Турс»
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Ростуризм обратился в правоохранительные органы в связи с ситуацией вокруг «Натали Турс» 

ТАСС 3 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Ростуризм обратился в правоохранительные органы в связи с ситуацией вокруг туроператора «Натали Турс», сообщил в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов в рамках Восточного экономического форума.
"Мы уже обратились, — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство обращаться в правоохранительные органы. — Причем во все необходимые правоохранительные органы".
"Мы это делаем всегда в отношении тех туроператоров, которые прекращают выполнение своих обязательств перед российскими гражданами, туристами. Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел. Также обращаемся в министерство культуры и Роспотребнадзор".
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