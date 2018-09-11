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Глава Ростуризма сообщил о росте внутреннего турпотока на 25 процентов
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Глава Ростуризма сообщил о росте внутреннего турпотока на 25 процентов 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что по итогам высокого туристского сезона 2018 года внутренний турпоток вырос на четверть.
"Хотелось бы сказать несколько слов относительно итогов высокого туристского сезона 2018 года. Они очень хорошие. Внутренний турпоток увеличился на 25% — это замечательный показатель. Выездной турпоток тоже вырос на 10%, что тоже очень неплохо", — сказал он РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Если говорить в целом, то российские туроператоры работают успешно. Поэтому ситуация в сфере туризма нами оценивается как успешно развивающаяся", — подчеркнул Сафонов.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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