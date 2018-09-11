Российские туристы стали чаще ездить за границу

Портал Ostrovok.ru обнародовал результаты собственного исследования. Оказалось, российские туристы в 45% случаев предпочитают проводить отпуск за границей. Несмотря на почти на треть выросшую стоимость туров, многие предпочитать оставаться на курорте подольше. Средняя продолжительность поездки увеличилась на 15%. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Источник ссылается на комментарий представителя портала Ostrovok.ru Натальи Радченковой. Она связывает выявленные тенденции с ослаблением рубля. В среднем забронировать тур с пребыванием в зарубежном отеле обходилось этим летом в 45,4 тысячи рублей, что на 29% выше, чем годом ранее. Средняя продолжительность пребывания россиян за границей составила 5,4 дня. Внутрироссийские туры отмечены совершенно иными цифрами. Бронирование отелей обходится в 6,6 тысяч рублей. Это на 3% меньше, чем в 2017 году. В среднем российский турист живет в гостинице около 2,2 дней.

В связи с чемпионатом мира по футболу вырос спрос на бюжетные средства размещения. Радченкова отметила, что «однозвездочные» гостиницы подорожали на 35%. Провести в них ночь стоило этим летом около 2,7 тысячи рублей. Апартаменты на внутреннем рынке оценивались в 3,3 тысячи рублей за ночь, что на 21% больше, чем в прошлом году.

В зарубежных отелях ситуация иная. Стоимость ночи в хостеле поднялась на 20% и составила 3 тысячи рублей. Цены на размещение в пятизвездочных отелях изменились незначительно — всего на 5%. Переночевать с максимальным комфортном в них можно было в среднем за 15,6 тысяч рублей.