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Названы авиакомпании с самыми частыми задержками рейсов
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Названы авиакомпании с самыми частыми задержками рейсов 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники британской ассоциации потребителей Which? провели исследование и выяснили, какие авиакомпании задерживали рейсы чаще других. Об этом сообщает The Sun.
Специалисты проанализировали задержки рейсов на три часа и более из Великобритании и обратно за период с июня 2017 года по июнь 2018 года. На первом месте оказалась авиакомпания EasyJet, которая в сумме задержала 2 618 вылетов, на второй позиции — ирландский лоукостер Ryanair (1 868 задержек), а на третьей — авиакомпания British Airways с 1 668 задержками.
Также сотрудники ассоциации составили список перевозчиков, которые могут откладывать рейсы с наибольшей вероятностью. Они разбили их на три группы: длительные перелеты, перелеты средней длительности и короткие авиаперелеты. В первой группе лидирующую позицию заняла компания Norwegian (2,4 процента вероятности), во второй — Thomas Cook Airlines (1,2 процента), а в третьей группе — Icelandair (1,7 процента).
Ранее в июне произошел масштабный сбой в международной системе регистрации пассажиров SITA. Из-за этого некоторые рейсы в аэропортах Москвы были отменены или задержаны. После этого транспортные узлы перевели перевозчиков на внутренние системы регистрации.
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