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«Якутия», «ИрАэро» и «Уральские авиалинии» стали лидерами по задержкам международных чартеров в августе
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«Якутия», «ИрАэро» и «Уральские авиалинии» стали лидерами по задержкам международных чартеров в августе 

Агентство «Москва» + ещё 2 29 минут назад
Авиакомпании «Якутия», «ИрАэро» и «Уральские авиалинии» в августе 2018 г. оказались лидерами среди российских авиакомпаний по задержкам международных чартеров более чем на два часа. Это следует из документов, опубликованных на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Согласно приведенным данным, авиакомпания «Якутия» в августе выполнила 71 международный чартерный рейс, из которых 13 были задержаны более чем на два часа от времени отправления, что составило 18,3% от общего числа рейсов. Авиакомпания «ИрАэро» (АО) за август осуществила 20 зарубежных чартерных рейсов, два из которых (10%) были выполнены с задержкой более двух часов. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в отчетном месяце выполнила 269 международных чартерных рейса, из которых 26 было задержано более чем на два часа, что составило 9,7% от общего числа рейсов.
Кроме того, по количеству внутренних и международных полетов по расписанию и внутренних полетов вне расписания, выполненных в августе 2018 г. российскими авиакомпаниями с задержкой отправления, также лидирует авиакомпания «Якутия», выполнившая 1 тыс. 360 рейсов, из которых было задержано 272 (20%). Второе место занимает авиакомпания «Алроса», выполнившая в августе 1 тыс. 178 рейсов, 100 из которых были задержаны (8,49%). На третьем месте — авиакомпания «Нордстар» с выполненными 1 тыс. 362 рейсами, из которых 102 было задержано (7,49%).
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