«Якутия», «ИрАэро» и «Уральские авиалинии» стали лидерами по задержкам международных чартеров в августе

Согласно приведенным данным, авиакомпания «Якутия» в августе выполнила 71 международный чартерный рейс, из которых 13 были задержаны более чем на два часа от времени отправления, что составило 18,3% от общего числа рейсов. Авиакомпания «ИрАэро» (АО) за август осуществила 20 зарубежных чартерных рейсов, два из которых (10%) были выполнены с задержкой более двух часов. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в отчетном месяце выполнила 269 международных чартерных рейса, из которых 26 было задержано более чем на два часа, что составило 9,7% от общего числа рейсов.