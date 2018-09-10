Пассажиры «Саратовских авиалиний» получили от компании более 300 млн рублей

Авиакомпания «Саратовские авиалинии», прекратившая полеты 31 мая, выплатила пассажирам более 300 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, которая проводит проверку соблюдения прав людей, купивших билеты на рейсы авиакомпании.

«С 30 мая АО «Саратовские авиалинии» не осуществляют деятельность по воздушным перевозкам. Ситуация, связанная с соблюдением прав пассажиров авиакомпании при возврате стоимости билетов, реализованных после 30 мая, находится на контроле прокуратуры , в настоящее время возвращено более 300 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что всего перевозчик должен выплатить пассажирам 400 млн рублей.