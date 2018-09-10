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Пассажиры «Саратовских авиалиний» получили от компании более 300 млн рублей
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Пассажиры «Саратовских авиалиний» получили от компании более 300 млн рублей 

BFM.RU 5 часов назад
Авиакомпания «Саратовские авиалинии», прекратившая полеты 31 мая, выплатила пассажирам более 300 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, которая проводит проверку соблюдения прав людей, купивших билеты на рейсы авиакомпании.
«С 30 мая АО «Саратовские авиалинии» не осуществляют деятельность по воздушным перевозкам. Ситуация, связанная с соблюдением прав пассажиров авиакомпании при возврате стоимости билетов, реализованных после 30 мая, находится на контроле прокуратуры, в настоящее время возвращено более 300 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что всего перевозчик должен выплатить пассажирам 400 млн рублей.
Ранее в авиакомпании сообщили, что из-за большого объема поступивших заявлений и претензий могут возникнуть задержки выплат компенсаций за купленные пассажирами билеты. Всего в адрес компании поступило более 10 тысяч претензий и заявлений. По результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом «Саратовских авиалиний», ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта перевозчика.
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