Пассажиры «Саратовских авиалиний» получили от компании более 300 млн рублей 

Авиакомпания «Саратовские авиалинии», прекратившая полеты 31 мая, выплатила пассажирам более 300 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, которая проводит проверку соблюдения прав людей, купивших билеты на рейсы авиакомпании.
«С 30 мая АО «Саратовские авиалинии» не осуществляют деятельность по воздушным перевозкам. Ситуация, связанная с соблюдением прав пассажиров авиакомпании при возврате стоимости билетов, реализованных после 30 мая, находится на контроле прокуратуры, в настоящее время возвращено более 300 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что всего перевозчик должен выплатить пассажирам 400 млн рублей.
Ранее в авиакомпании сообщили, что из-за большого объема поступивших заявлений и претензий могут возникнуть задержки выплат компенсаций за купленные пассажирами билеты. Всего в адрес компании поступило более 10 тысяч претензий и заявлений. По результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом «Саратовских авиалиний», ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта перевозчика.