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Не только пляжи: в Москве показали настоящую Доминикану
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Не только пляжи: в Москве показали настоящую Доминикану 

Мир24 1 час назад
Сокровища Карибского моря теперь можно увидеть в центре российской столицы — на Никольской. Сундуков с драгоценностями там нет, а вот фото нетуристической Доминиканы — сколько угодно, передает телеканал «МИР 24».
Организаторы, журнал National Geographic Traveler и Министерство туризма Доминиканской Республики, решили: туристы наслышаны о пляжном отдыхе в Доминикане, но мало кто знает о подлинном духе этой страны. А ведь там потрясающая дикая природа, проводятся яркие карнавалы, и совершенно особая история — кухня! А культура столицы — Санта Доминго — достойна отдельного путешествия.
«Насколько я знаю, поток туристов уже в этом году превысил 5 млн человек — это довольно большая цифра для такой небольшой страны. Но мы хотим привлечь не только пляжами, и показали то, что, с нашей точки зрения, наиболее интересно в Доминикане», — отметил Иван Васин, заместитель главного редактора National Geographic Traveler.
У москвичей и гостей столицы есть три недели, чтобы познакомиться с другой Доминиканой — выставка проработает до 30 сентября.
Добавим, что один из ее организаторов, журнал National Geographic Россия, в этом году отмечает 15-летие. И в честь этого сентябрьский выпуск полностью посвящен России.
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