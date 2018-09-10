Не только пляжи: в Москве показали настоящую Доминикану

Сокровища Карибского моря теперь можно увидеть в центре российской столицы — на Никольской. Сундуков с драгоценностями там нет, а вот фото нетуристической Доминиканы — сколько угодно, передает телеканал «МИР 24».

Организаторы, журнал National Geographic Traveler и Министерство туризма Доминиканской Республики, решили: туристы наслышаны о пляжном отдыхе в Доминикане, но мало кто знает о подлинном духе этой страны. А ведь там потрясающая дикая природа, проводятся яркие карнавалы, и совершенно особая история — кухня! А культура столицы — Санта Доминго — достойна отдельного путешествия.

«Насколько я знаю, поток туристов уже в этом году превысил 5 млн человек — это довольно большая цифра для такой небольшой страны. Но мы хотим привлечь не только пляжами, и показали то, что, с нашей точки зрения, наиболее интересно в Доминикане», — отметил Иван Васин , заместитель главного редактора National Geographic Traveler.

У москвичей и гостей столицы есть три недели, чтобы познакомиться с другой Доминиканой — выставка проработает до 30 сентября.

Добавим, что один из ее организаторов, журнал National Geographic Россия, в этом году отмечает 15-летие. И в честь этого сентябрьский выпуск полностью посвящен России.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ