Регионы ДФО активно занялись развитием событийного туризма

В первую очередь их привлекают уникальная дальневосточная природа и возможность увидеть «кусочек Европы в Азии». А регионы ДФО активно занялись развитием событийного туризма, чтобы в любое время года знакомить весь мир с традициями и характером местных жителей.

Самый большой субъект РФ (более 16 процентов площади страны!) — Республика Саха — успешно использует бренд крепких якутских морозов. Фестиваль «Зима начинается в Якутии» вошел в пятерку лучших российских зимних фестивалей.

— В этом году он пройдет шестой раз. По традиции первого декабря Дед Мороз из Великого Устюга приезжает в Якутск за кусочком холода, чтобы потом провезти его по стране. Фестиваль получил статус всероссийского, — рассказала представитель министерства по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я) Ольга Уларова.

Но Новый год северные народы встречают летом: эвены в Магаданской области справляют Хэбденек, а на Камчатке — Нургэнэк. Ысыах в Республике Саха в этом году собрал более 190 тысяч человек.

С богатствами дальневосточных недр связаны еще два события, на которые охотно едут туристы. На Колыме с 2015 года проходит Золотой фестиваль, главный пункт в его программе — Всероссийский чемпионат по промывке золота «Старательский фарт». Тонкость в том, что мыть драгметалл нужно дедовским способом — лотком. Победитель «Фарта-2018» получил миллион рублей, а общий призовой фонд — три миллиона. С 3 по 9 сентября Якутия встречала традиционную «Бриллиантовую неделю» с ее Бриллиантовым балом и специальным авиарейсом в город Мирный на знаменитую кимберлитовую трубку.

Камчатка манит туристов океаном и огнедышащими горами. Здесь уже 18 лет в конце августа отмечают «День вулкана». Праздник возник из массовых восхождений на Авачинскую сопку, со временем получил статус официального государственного праздника Камчатского края , а в 2017-м признан лучшим туристическим событием, посвященным Году экологии.

— В трехдневной программе — подъемы на Авачинский и Козельский вулканы, концерты у подножия гор, соревнования по скайраннингу, знакомство с культурой и бытом коренных народов, — сообщила глава агентства по туризму и внешним связям края Елена Стратонова.

В регионе ищут и находят новые притягательные для туристов объекты и события

"Долгожитель" событийного туризма на Дальнем Востоке — самая протяженная в Евразии гонка на собачьих упряжках «Берингия», которая ведет свою историю с 1990 года. В нынешнем марте она стартовала на Камчатке, а завершилась на Чукотке. Больше месяца потребовалось каюрам и их верным собакам, чтобы пройти весь путь в 2100 километров.

Начало экстремального состязания — один из самых больших праздников в Камчатском крае. Он длится несколько дней и собирает десятки тысяч жителей и гостей полуострова.

В Приморье делают ставку на другие средства передвижения. Всего в пяти километрах от международного аэропорта расположился туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо» (Примринг). 15-16 сентября лучшие пилоты АТР станут биться здесь за звание аса автомобильного дрифта на Asia Pacific D1 PrimRing GP 2018.

— После яркой победы российской команды PrimRingTeam на первом кубке мира по дрифту интерес к «Приморскому кольцу» проявляют пилоты и болельщики с нескольких континентов, — отметил мэр Владивостока Виталий Веркеенко . — С упрощением визового режима в свободном порту Владивосток путешествие в Россию становится простым и приятным.

Собственное кинопроизводство на Дальнем Востоке только встает на ноги, но праздники кино здесь совсем не местечкового масштаба: март — фестиваль телевизионных художественных фильмов «Утро Родины» в Южно-Сахалинске, август — сахалинский международный кинофестиваль «Край света», сентябрь — кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» во Владивостоке и фестиваль кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске. А в мае Хабаровск собирает любителей музыки на международный фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны».

Какой турист не стремится попробовать местные специалитеты! В Хабаровском крае придумали выставку-ярмарку «Наш выбор 27», ее «гвоздь» — приготовление в гигантском котле губернаторской ухи из целой тонны рыбы. В прошлом году раздали 15 тысяч порций супа, в этом — уже 20 тысяч. Воодушевленные успехом, хабаровчане организовали краевой фестиваль мороженого, и 25-26 августа на набережной Амура вырос Мороженск со своим мэром и собственной валютой — ледышками. На сахалинском гастрономическом фестивале «Остров-рыба» тоже знатно угощают — гигантским 40-килограммовым бутербродом с красной икрой и ставят елку из рыбы.

На Дальнем Востоке активно ищут и — главное! — находят и иные притягательные для любопытного человека объекты и события. Так в Хабаровском крае решили развивать промышленный туризм. Крупнейшие предприятия Комсомольска-на-Амуре открывают свои цеха для туристических групп.

— «Фишка» нашего края — авиация. Только две страны — Россия и США — делают истребители пятого поколения, причем российский самолет производят именно в Хабаровском крае. Здесь же выпускают Sukhoi Superjet 100, — объясняет губернатор Вячеслав Шпорт

В Амурской области разработаны маршруты на крупные гидроэлектростанции — Зейскую, Бурейскую и Нижне-Бурейскую.

— Несмотря на то что гидроэлектростанция — режимный объект и на нем действуют особые правила безопасности, у путешественников из других стран есть возможность посетить станцию. Раньше заявки на иностранных туристов подавали за месяц. Сейчас речь идет о семи днях. То есть за неделю нужно подать заявку на русском языке и к ней приложить ксерокопии паспорта, — пояснила Ирина Коренюк, специалист по связям с общественностью Нижне-Бурейской ГЭС.

В апреле 2016-го с космодрома Восточный взлетел первый «Союз», и на карте Амурской области появился еще один туристический объект. Со специально оборудованных смотровых площадок туристы могут наблюдать за новыми пусками ракет.