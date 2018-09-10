На Дальнем Востоке может появится новая авиакомпания

Минтранс рассмотрит возможность создания авиакомпании на Дальнем Востоке. Перед этим чиновники намерены изучить спрос на полёты в регионе.

«Договорились посмотреть, какой спрос на перевозки [в ДФО] может возникнуть. Попросили, чтобы губернаторы нам дали свое видение: сколько людей, откуда и куда, они думают, будет летать», — сказал министр транспорта Евгений Дитрих во время посещения Университета им. Невельского.

Он уточнил, что после изучения всех данных будет принято решение: развивать мощности существующих перевозчиков или создавать новую авиакомпанию.

Ранее News.ru писал, что «сверхдоходы» бизнеса могут быть инвестированы в водную транспортную инфраструктуру. Минтранс полагает, что деньги на развитие портов будут направляться с использованием механизма концессионных соглашений.