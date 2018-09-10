Ещё
На Дальнем Востоке может появится новая авиакомпания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Дальнем Востоке может появится новая авиакомпания 

News.ru 3 часа назад
Минтранс рассмотрит возможность создания авиакомпании на Дальнем Востоке. Перед этим чиновники намерены изучить спрос на полёты в регионе.
«Договорились посмотреть, какой спрос на перевозки [в ДФО] может возникнуть. Попросили, чтобы губернаторы нам дали свое видение: сколько людей, откуда и куда, они думают, будет летать», — сказал министр транспорта Евгений Дитрих во время посещения Университета им. Невельского.
Он уточнил, что после изучения всех данных будет принято решение: развивать мощности существующих перевозчиков или создавать новую авиакомпанию.
Ранее News.ru писал, что «сверхдоходы» бизнеса могут быть инвестированы в водную транспортную инфраструктуру. Минтранс полагает, что деньги на развитие портов будут направляться с использованием механизма концессионных соглашений.
News.ru: последние новости
«Ингосстрах» начал прием заявлений от клиентов «Натали Турс» Ростуризм получил право ликвидировать туроператоров Петербург возглавил рейтинг городов для осеннего отдыха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1307
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1116
В Крыму пренебрегли резким заявлением Киева95
Черный понедельник для рубля и другие события дня86
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане143
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение