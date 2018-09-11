Пассажир загоревшегося Boeing в Сочи подаст в суд на авиакомпанию Utair

Пассажир загоревшегося самолета в Сочи Алексей Кравцов намерен судиться с авиакомпанией Utair . По словам мужчины, вместе с адвокатом они планируют потребовать сумму в несколько миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал газеты «Комсомольская правда Кубань/Адыгея».

Пострадавший возмущен тем, что представители авиакомпании созвонились с ним всего раз. Они извинялись, интересовались самочувствием, но денег не предлагали. При этом после случившегося молодого человека мучают панические атаки и бессонница, а в самолете у него остались ценные вещи.

Кравцов один из первых поведал о подробностях ЧП. Он жаловался на эвакуацию пассажиров, на нехватку медикаментов и на самих врачей.

Трагедия случилось в ночь на 1 сентября. Самолет Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Один человек погиб, еще 18 получили травмы.