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Пассажир загоревшегося Boeing в Сочи подаст в суд на авиакомпанию Utair
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Пассажир загоревшегося Boeing в Сочи подаст в суд на авиакомпанию Utair 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Пассажир загоревшегося самолета в Сочи Алексей Кравцов намерен судиться с авиакомпанией Utair. По словам мужчины, вместе с адвокатом они планируют потребовать сумму в несколько миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал газеты «Комсомольская правда Кубань/Адыгея».
Пострадавший возмущен тем, что представители авиакомпании созвонились с ним всего раз. Они извинялись, интересовались самочувствием, но денег не предлагали. При этом после случившегося молодого человека мучают панические атаки и бессонница, а в самолете у него остались ценные вещи.
Кравцов один из первых поведал о подробностях ЧП. Он жаловался на эвакуацию пассажиров, на нехватку медикаментов и на самих врачей.
Трагедия случилось в ночь на 1 сентября. Самолет Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Один человек погиб, еще 18 получили травмы.
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