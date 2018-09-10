Минтранс будет рассматривать вопрос о создании авиакомпании в ДФО после анализа спроса 

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ будет рассматривать вопрос о создании авиакомпании на Дальнем Востоке после анализа спроса на перелеты в регионе. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе посещения Морского государственного университета им. Невельского.
"Мы в минувшую среду проводили совещание, на котором договорились посмотреть, какой спрос на эти [дальневосточные] перевозки может возникнуть, попросили, чтобы губернаторы нам дали свое видение: сколько людей, откуда и куда, они думают, будет летать. На основе этого спроса можно будет уже говорить — расширять ли мощности существующих авиакомпаний или стимулировать, предлагать кому-то создавать что-то новое", — сказал Дитрих, отвечая на вопрос о том, возможно ли создание новой авиакомпании для перевозок внутри ДФО.