Минтранс будет рассматривать вопрос о создании авиакомпании в ДФО после анализа спроса

"Мы в минувшую среду проводили совещание, на котором договорились посмотреть, какой спрос на эти [дальневосточные] перевозки может возникнуть, попросили, чтобы губернаторы нам дали свое видение: сколько людей, откуда и куда, они думают, будет летать. На основе этого спроса можно будет уже говорить — расширять ли мощности существующих авиакомпаний или стимулировать, предлагать кому-то создавать что-то новое", — сказал Дитрих, отвечая на вопрос о том, возможно ли создание новой авиакомпании для перевозок внутри ДФО.