Новые туристические объекты в ДФО предлагают освободить от налога на имущество

ВЛАДИВОСТОК , 10 сентября. / ТАСС /. Минвостокразвития предложило освободить вновь создаваемые туристические объекты в Дальневосточном федеральном округе от налога на имущество. Об этом в понедельник в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов

"Сегодня мы дали в протокол госсовета предложение освободить от налога на имущество вновь создаваемые туристические объекты", — сказал Козлов.

Он отметил, что подобные объекты являются, как правило, дорогостоящими и долгоокупаемыми. «Освобождение от налога на имущества позволит снизить риск для инвесторов в туристическую сферу», — пояснил Козлов.

IV Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост— агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.