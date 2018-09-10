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Новые туристические объекты в ДФО предлагают освободить от налога на имущество
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Новые туристические объекты в ДФО предлагают освободить от налога на имущество 

ТАСС 5 часов назад
ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития предложило освободить вновь создаваемые туристические объекты в Дальневосточном федеральном округе от налога на имущество. Об этом в понедельник в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
"Сегодня мы дали в протокол госсовета предложение освободить от налога на имущество вновь создаваемые туристические объекты", — сказал Козлов.
Он отметил, что подобные объекты являются, как правило, дорогостоящими и долгоокупаемыми. «Освобождение от налога на имущества позволит снизить риск для инвесторов в туристическую сферу», — пояснил Козлов.
IV Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост— агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
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