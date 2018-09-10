Денег нет! Пассажиров «Аэрофлота» оставят без мороженого и вина

В сентябре в авиакомпании «Аэрофлот» отменены некоторые элементы комфорта для пассажиров. В эконом-классе им больше не будут подавать мороженое (такая услуга была при полете протяженностью больше 6 часов) и вино, а в бизнес-классе больше не предусмотрены простыни, информирует специализированный сайт FrequentFlyers.ru.

Кроме того, компания планирует также снизить траты на закупку пива для пассажиров. Если раньше покупался импортный продукт по цене не дороже 90 рублей за банку, то теперь планируется приобрести напитки не дороже 17,5 рубля. Такие низкие цены возможны при закупке крупных оптовых партий, утверждают авторы портала.

Судя по всему, к таким выводам авиалюбители пришли, изучая закупки перевозчика. Действительно, согласно данным сайта госзакупок, в прошлом году на закупку пенного напитка компания потратила 91 млн, в этом году объявлен запрос предложений на 16,5 млн при сопоставимых объемах. На закупку вина для эконом— и бизнес-класса компания в прошлом году направила 2 млрд рублей, в этом году аналогичных закупок найти не удалось. В то же время, отмена карт-меню, о которой пишут на сайте, данными с госзакупок не подтверждается: как раз в этом месяце завершен заказ на их печать.

«ФедералПресс» попытался подтвердить или опровергнуть информацию у самого авиаперевозчика, однако к моменту выхода публикации на запрос в пресс-службе не ответили.

Вероятно, экономить авиакомпанию вынуждают выросшие в этом году издержки. Из-за роста топлива, ослабления рубля к доллару и других экономических факторов национальный перевозчик получил убыток в 5,2 млрд рублей за первую половину года. Ранее в авиакомпании, например, задумались над тем, чтобы сделать некоторые услуги, такие как выбор места в самолете и питание, платными.

Перевозчик вводит и новые услуги: на прошлой неделе было объявлено, что у него теперь можно заказать трансфер из аэропорта. Кроме того, по некоторым данным, «Аэрофлот» введет также возможность платного повышения класса обслуживания.