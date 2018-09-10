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Пассажиропоток аэропорта Жуковский в августе составил более 143 тыс. человек
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Пассажиропоток аэропорта Жуковский в августе составил более 143 тыс. человек 

Агентство «Москва» + ещё 2 5 часов назад
Фото: MosDay.ru
«Пассажиропоток аэропорта в августе составил 143 тыс. 428 человек — на 270% больше показателей за аналогичный период 2017 г. Демонстрируемый в 2018 г. прогресс позволил подмосковному аэропорту прочно закрепиться в числе 30 крупнейших авиагаваней России», — говорится в сообщении.
Так, по словам генерального директора АО «Рампорт Аэро» Томаса Вайшвила, в настоящий момент все авиакомпании-партнеры аэропорта демонстрируют уверенный рост. Средняя наполняемость рейсов в августе составила 93%, что позволяет говорить об открытых возможностях для дальнейшего увеличения частот и открытия новых направлений.
Директор по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов отметил, что еще один функциональный и доступный аэропорт в Московской области поможет решить задачу увеличения пропускной способности авиахаба, так как пассажиропоток через Москвы составляет более 80 млн человек, и в перспективе 10-15 лет эта цифра значительно вырастет.
В настоящий момент в Жуковском приступили к реализации второго этапа развития наземной инфраструктуры. До конца 2018 г. в аэропорте откроется международный грузовой терминал АО «Жиа Карго». В 2019-2021 гг. будет значительно улучшена пассажирская инфраструктура — увеличится площадь пассажирского терминала, на территории аэропорта будет построена гостиница и расширен спектр предоставляемых неавиационных услуг.
Компания «Рампорт Аэро» — совместное предприятие Госкорпорации Ростех и международного авиационного холдинга Avia Solutions Grou, международный авиационный холдинг, специализирующийся на строительстве, развитии и эксплуатации аэропортовых комплексов.
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