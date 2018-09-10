Ещё
Саратовские преподаватели на время превратятся в туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовские преподаватели на время превратятся в туристов 

САРАТОВ24 7 часов назад
Фото: САРАТОВ24
С сегодняшнего дня и до 14 сентября на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Азимут» Энгельсского района Саратовской области пройдет юбилейный 50-й туристский слет работников образования. На нем педагоги проверят свои силы в спортивном ориентировании и пешеходном туризме. Проводят эти соревнования министерство образования области совместно с областной организацией профсоюза работников образования и центром экологии, краеведения и туризма.
На слёте ожидается около 200 человек. Это двадцать команд из Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Вольского, Духовницкого, Екатериновского, Ершовского, Ивантеевского, Калининского, Краснопартизанского, Лысогорского, Марксовского, Новобурасского, Екатериновского, Перелюбского, Пугачёвского, Саратовского, Татищевского, Хвалынского, Энгельсского районов области, города Саратова и ЗАТО Светлый.
Педагогов ожидает насыщенная программа — это конкурсы фотографий, туристических журналов, туристического быта, а также краеведческая викторина. В программе слета — семинар турорганизаторов и судей, лично-командные соревнования по ориентированию и пешеходному туризму. Учителя будут проходить командную дистанцию «Контрольно-туристский маршрут».
САРАТОВ24: последние новости
Саратовцы получат компенсации после банкротства турфирмы «Натали Турс» В ночь с 6 на 7 сентября в Саратове не выйдут на рейс трамваи и троллейбусы В России хотят ввести очередной налог - туристический сбор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1307
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1116
В Крыму пренебрегли резким заявлением Киева95
Черный понедельник для рубля и другие события дня86
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане143
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение