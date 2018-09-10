Саратовские преподаватели на время превратятся в туристов

С сегодняшнего дня и до 14 сентября на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Азимут» Энгельсского района Саратовской области пройдет юбилейный 50-й туристский слет работников образования. На нем педагоги проверят свои силы в спортивном ориентировании и пешеходном туризме. Проводят эти соревнования министерство образования области совместно с областной организацией профсоюза работников образования и центром экологии, краеведения и туризма.

На слёте ожидается около 200 человек. Это двадцать команд из Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Вольского, Духовницкого, Екатериновского, Ершовского, Ивантеевского, Калининского, Краснопартизанского, Лысогорского, Марксовского, Новобурасского, Екатериновского, Перелюбского, Пугачёвского, Саратовского, Татищевского, Хвалынского, Энгельсского районов области, города Саратова и ЗАТО Светлый.

Педагогов ожидает насыщенная программа — это конкурсы фотографий, туристических журналов, туристического быта, а также краеведческая викторина. В программе слета — семинар турорганизаторов и судей, лично-командные соревнования по ориентированию и пешеходному туризму. Учителя будут проходить командную дистанцию «Контрольно-туристский маршрут».