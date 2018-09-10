Туристический потенциал Вологды представят на международной выставке «Отдых-2018»

Туристическая выставка состоится в Москве с 11 по 13 сентября. В «Экспоцентре» наравне с другими крупными городами представит свой туристический потенциал и Вологда . Турфирмы презентуют событийный календарь областной столицы и главный новогодний проект «Рождественская сказка».

В этом году на выставке представители сферы туризма Вологды масштабно рассказывают о турпотенциале нашего города. Посетителям презентуют событийный календарь и знакомят со знаменитыми вологодскими продуктами.

«На выставке «Отдых» работают представители двух туристических фирм Вологды. Они презентуют объединенный городской событийный календарь. Одно из наиболее ярких мероприятий — «Рождественская сказка в Вологде». В новогодние каникулы Вологду посещают тысячи гостей из городов России и зарубежья. Чтобы отдых запомнился жителям и гостям областной столицы, на каждый день запланированы спортивные, культурные и народные праздники», — рассказала главный специалист отдела межмуниципальных связей и туризма Департамента экономического развития Вологды Ольга Фольк.

В программу «Рождественской сказки» 2018-2019 года вошли развлечения у новогоднего костра, экстрим-фестиваль, средневековая реконструкция, фестиваль вертепных театров, гастрономические праздники и многое другое. Впервые «Рождественская сказка в Вологде» прошла в конце декабря 2017 — январе 2018 года. Турпоток за этот период составил 42 тысячи человек и на четверть превысил результаты года предыдущего. Экономический эффект — 46 млн рублей.

На Всероссийском конкурсе событийного туризма проект был признан лучшим. Также это событие получило статус национального события России.

Кроме того от Вологодской области в выставке примет участие и главный волшебник страны. 11 и 12 сентября пройдет розыгрыш подарков от «Деда Мороза». Среди них — тур в Великий Устюг. Кроме того, посетители стенда смогут пообщаться с самим кудесником, загадать желание и заказать новогоднее поздравление с помощью мобильной Почты Деда Мороза. Отметим, что проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» в этом году празднует 20-летний юбилей.

В 24-й Международной туристской выставке-форуме «Отдых-2018» принимают участие представители более 20 зарубежных государств. Среди них — Турция, Таиланд, Кипр, Индия, Тунис, Испания, Болгария.