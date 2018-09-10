Подмосковье представит турмаршрут для детей и мастер‑классы на международной выставке

Москве с 11 по 13 сентября пройдет международная выставка «Отдых-2018», на ней представят туристический потенциал Подмосковья , презентуют турмаршрут для детей и покажут интересные мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

С 11 по 13 сентября в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве пройдет международная выставка «Отдых-2018», в которой примут участие порядка 70 российских и зарубежных туроператоров, представители более 40 стран, а также 40 российских регионов. Форум считается одним из ключевых отечественных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма.

«Московская область будет представлена консолидированным стендом, на котором размещена информация о загородных отелях, гостиницах, домах отдыха, туристических фирмах, предприятиях народных художественных промыслов. Всего за три дня на стенде будет представлено более 60 экспонентов с разной творческой программой, розыгрышами призов и активностями», — сказала министр культуры региона Оксана Косарева

Она отметила, что благодаря выставке участники туристического рынка Подмосковья обменяются опытом с турсообществом, познакомят их с лучшими туристическими предложениями региона, презентуют туристические новинки сезона.

В деловую программу выставки включена презентация по вопросам развития туристического потенциала региона «Приглашаем в Подмосковье: турсезон осень-зима», которая состоится 11 сентября в 15:00 в павильоне №8 (нижний уровень, конференц-зал).

Подмосковье представят МВК «Новый Иерусалим», паломнический центр Свято-Троицкой Сергиевой лавры, РГУТИС, «Музей пастилы», Дмитровский кремль, ООО «Объединение Гжель», ООО «Троицкий Келарь», «Вкусная лаборатория», «Москоу кантри клаб», Истра, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, Лыткаринский музей, «Горки Ленинские», «Дом Широкова» и другие.

На стенде Московской области предложат дегустацию напитков, мастер-классы, презентации проектов, розыгрыши призов, благотворительный аукцион, интерактивы. Например, МВК «Новый Иерусалим» представит детский центр, который планируется к открытию в декабре, и межмузейные проекты с Третьяковской галереей, ГМИИ имени А. С. Пушкина и Государственным Русским музеем.

Одна из новинок сезона — туристический маршрут для детей «Вкусная лаборатория» на базе группы компаний «Союзснаб» — крупнейшего производителя и поставщика ингредиентов пищевой промышленности для предприятий России и стран ближнего зарубежья в Красногорске.

Раменский район разыграет две экскурсии на знаменитые гжельские заводы, Павловский Посад научит всех желающих мастерить броши из цветастой платочной ткани. Лыткарино не только расскажет о традиционном старообрядческом орнаменте в рукописных книгах, но и покажет презентацию своего интерактивного оптического центра с детской обсерваторией.