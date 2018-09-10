«Уральские авиалинии» отправят екатеринбуржцев в горы Баварии

В зимнем расписании авиакомпании «Уральские авиалинии» уже появился традиционный прямой рейс Екатеринбург — Мюнхен. Полеты по этому направлению начнутся с 29 декабря 2018 года и будут выполнять по субботам вплоть до 30 марта 2019 года. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе перевозчика, минимальный тариф составляет от 12 226 рублей в одну сторону.

Тонущие в снегу горные склоны, искрящиеся кристаллы льда, голубое небо, ароматный глинтвейн, медовые пряники, рождественские чудеса на новогодней ярмарке. В снежной Баварии найдется развлечение для всей семьи: спуск со склона на сноуборде, покорение снежной целины на горных лыжах, катание на санках или игра в снежки с детьми. Настоящим экстремалам придутся по вкусу горнолыжные курорты с разными видами трасс, например, Гармиш-Партенкирхен, где общая протяженность трасс составляет 120 километров.

Отправиться в путешествие в заснеженную Баварию можно также из Москвы ( аэропорт Домодедово ). При этом пассажиры «Уральских авиалиний» с билетами любых тарифов кроме «Промо» могут помимо багажа и ручной клади бесплатно провезти один комплект горнолыжного снаряжения весом до 23 килограммов.

Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года услугами перевозчика воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений, на которых работают 46 авиалайнеров европейского концерна Airbus (24 А320, 15 А321 и 7 А319).