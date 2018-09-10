Разработки компаний «Сколково» для туриндустрии признаны лучшими в России

МОСКВА , 10 сентября. / ТАСС /. Разработки компаний фонда «Сколково» в области туристического бизнеса, в том числе применение искусственного интеллекта в коммуникации с клиентами, создание виртуального музея и браслеты для туристов с медицинскими данными, признаны лучшими на всероссийском конкурсе. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба фонда.

"Резиденты Фонда «Сколково» заняли половину призовых мест — четыре из восьми — во всероссийском конкурсе «Инновационные решения в области информационных технологий для сферы туризма». Победители получили до 200 тысяч рублей призовых или возможность внедрения своей разработки", — говорится в сообщении фонда. Отмечается, что конкурс был организован Фондом «Сколково» и Ассоциацией туроператоров России (АТОР)

На конкурс поступило около 130 заявок по восьми направлениям: гостиничный бизнес, музеи и социально-культурные проекты, сервисы и коммуникации, турагентский бизнес, решения для самостоятельных путешествий, бронирование туров и туристических услуг, решения для путешествий по России и для продвижения туристических услуг и направлений.

В частности, лучшим IT-решением в музейном деле и социально-культурных проектах стал проект по применению VR/AR технологий для создания виртуального музея «Next Space Virtual Museums» команды «3Дримтим» (входит в компанию Vizerra, которая является резидентом «Сколково»). Проект QRepublic резидента биомедицинского кластера «Сколково» компании «Республика» стал лучшим IT-решение для туристических и социальных сервисов и коммуникаций. Это браслет для туристов, хранящий их медицинскую карту.

Лучшим IT-решением для турагентского бизнеса стал проект 7seconds от одноименного финтех-стартапа из IT-кластера Фонда «Сколково». Суть разработки — мгновенное онлайн-кредитование на туристическом рынке. Проект компании «Нейтротренд» по использованию в туризме технологий нейромаркетинга стал победителем в номинации «Лучшее IT-решение для продвижения туристических услуг и направлений».

"Это первый опыт Фонда «Сколково» в проведении конкурса проектов в области туризма, и наша гипотеза подтвердилась: в России много проектов в этой сфере со сложными ИТ— разработками, заложенными в архитектуре сервиса, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках", — сказала директор по акселерации Фонда «Сколково» Ольга Стрелова, добавив, что в течение года фонд намерен содействовать развитию проектов, которые прошли экспертизу на статус участника «Сколково» и планируют получить статус резидента Фонда.