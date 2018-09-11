Все лучшее — питомцам? 3 люкс-отеля для кошек и собак

Многие владельцы домашних животных так любят своих питомцев, что хотят обеспечивать их только самым лучшим. Это касается и отпуска. Как раз для них по всему миру открываются отели для животных, в том числе даже класса «люкс». В этой подборке мы представим некоторые из них.

Итальянская роскошь для кошек по цене хостела

Недавно в городе Павия на севере Италии открылся пятизвездочный отель для кошек под названием LeFusa. Об этом сообщалось на ресурсе «Италия по-русски». В этом отеле предлагается все только самое лучшее для постояльцев: отдельные номера со всеми удобствами, несколько развлекательных залов с различными игрушками и зонами. Кошкам, гостящим в этом отеле, даже предлагается уникальное меню, учитывающее особенности кошачьего питания и разработанное шеф-поваром отеля.

Основали LeFusa Каролина и Фабио Саворини — они всегда любили кошек и наконец решили сделать бизнес из своего увлечения. Тогда они открыли отель, который позволит подарить любимцам несколько роскошных дней поистине кошачьего релакса.

«Мы принимаем кошек с трех— четырехмесячного возраста. Они должны быть домашними, иметь сертификат прививок и регулярно проверяться ветеринаром для безопасности всех гостей, — рассказывает Каролина о правилах отеля. — Мы стараемся удовлетворить любую потребность питомцев, и мы всегда рядом с ними».

Фотографии: LeFusa/ www.facebook.com Бассейн и спортзал для собак в Калифорнии

В солнечном американском штате Калифорния этим летом открылся отель для собак Barkingham Pet Hotel. В нем есть градация номеров от обычных до люксов, и стоимость пребывания в них тоже варьируется от 59 до 99 долларов за сутки.

В этом отеле четвероногие гости обеспечены всем необходимым и даже больше. Так, в отеле есть бассейн и спортивный зал, в номерах категории «люкс» установлены двуспальные кровати. Во всех номерах есть веб-камеры, позволяющие хозяевам всегда быть в курсе того, как дела у их отдыхающих любимцев.

В этом отеле тоже предусмотрено особое меню для гостей. Как сообщается на сайте, оно составлялось на основе потребностей животных — все блюда готовятся из качественных и свежих продуктов.

При желании любимца можно даже записать на различные СПА-процедуры — например, на массаж. Это обойдется в 70 долларов за сеанс.

Видео: Pet hotel in California

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Люкс по-сингапурски: все как у людей

В конце прошлого года в Сингапуре открылся Wagington — первый в мире отель самой высокой категории, который предназначен только для домашних животных. Любимцы, которым повезет отдохнуть в этом месте, смогут попробовать разные удовольствия, доступные не всем людям. В Wagington предлагается обслуживание на уровне лучших люкс-отелей для людей.

Всего в этом отеле 27 номеров, поделенных на два крыла — для кошек и для собак. В каждом из них обеспечена идеально комфортная температура и влажность, и этот микроклимат поддерживается постоянно.

Для поддержания здоровой физической формы для собак предусмотрены физические тренировки, в том числе в воде. В отеле есть бассейн в форме собачьей кости. К тому же хозяева могут записать любимцев на разнообразные процедуры в СПА-центр — например, побаловать их грязевыми масками и обертываниями.

Во всех номерах каждый день проводится уборка, а в крыле для кошек в номерах есть даже индивидуальные балконы, что дает возможность гостям наслаждаться свежим воздухом и греться в лучах солнца.

Любопытной деталью является то, что хозяева могут поучаствовать в формировании меню для своих любимцев, чтобы те получали индивидуальные рационы.

Фотографии: The Wagington/ www.instagram.com/thewagington/

Фотографии: Коллекция/ iStock