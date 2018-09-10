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Путевку к Деду Морозу разыгрывают вологжане на международной выставке «Отдых»
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Путевку к Деду Морозу разыгрывают вологжане на международной выставке «Отдых» 

Вологда.рф 41 минуту назад
Фото: Вологда.рф
Международная туристическая выставка «Отдых» состоится в Москве с 11 по 13 сентября. В «Экспоцентре» будет представлен и стенд Вологодской области. Вологодские турфирмы презентуют событийный календарь областной столицы и главный новогодний проект «Рождественская сказка». Дюжину туристических подарков разыграет Российский Дед Мороз.
В этом году на выставке масштабно представлены два города нашего региона: Вологда и Великий Устюг. Посетителям предлагают попробовать вологодские продукты: от масла до йогуртов.
«На выставке «Отдых» работают представители двух туристических фирм Вологды. Они презентуют объединенный городской событийный календарь. Одно из наиболее ярких мероприятий — «Рождественская сказка в Вологде». В новогодние каникулы Вологду посещают тысячи гостей из городов России и зарубежья. Чтобы отдых запомнился, жителям и гостям областной столицы, на каждый день запланированы спортивные, культурные и народные праздники», — рассказала главный специалист отдела межмуниципальных связей и туризма Департамента экономического развития Вологды Ольга Фольк.
В программе «Рождественской сказки» — развлечения у новогоднего костра, экстрим-фестиваль, средневековая реконструкция, фестиваль вертепных театров, гастрономические праздники и многое другое. Впервые «Рождественская сказка в Вологде» прошла в конце декабря 2017 — январе 2018 года. Турпоток за этот период составил 42 тысячи человек и на четверть превысил результаты года предыдущего. Экономический эффект — 46 млн рублей.
По итогам проект признан лучшим на Всероссийском конкурсе событийного туризма. Также это событие получило статус национального события России. В прошлом году дали старт «Рождественской сказке в Вологде» Российские Дед Мороз и Снегурочка. А на туристической выставке в Москве главный волшебник страны подготовил множество подарков для посетителей.
Посетители стенда Вологодской области смогут пообщаться с кудесником, загадать желание и заказать новогоднее поздравление с помощью мобильной Почты Деда Мороза. 11 и 12 сентября пройдет розыгрыш подарков от Деда Мороза. Среди них — тур в Великий Устюг с авиаперелетом из Москвы, проживание на базе отдыха «Верхняя Рыбинка», в хостеле «Пилигрим» в Вологде, посещение Вологодского музея-заповедника, тур от вологодского туроператора «Отель-тур». Отметим, что проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» в этом году празднует 20-летний юбилей.
В 24-й Международной туристской выставке-форуме «Отдых-2018» принимают участие представители более 20 зарубежных государств. Среди них — входящие в топ востребованных на протяжении нескольких лет российскими туристами пляжные направления — Турция, Таиланд, Кипр, Индия — со своими популярными у туристов штатами Гоа и Керала, а также Тунис, Испания, Болгария. Суммарно в 2017 году эти страны посетили более 8 миллионов россиян.
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