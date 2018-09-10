«Шереметьево» и «Толмачево» отказались объявлять фамилии опоздавших на рейсы. Коснется ли это Перми?

Перми никаких нововведений пока не планируют

Опаздывающих на рейсы в московском аэропорту «Шереметьево» с сентября перестанут объявлять по имени и фамилии. Дикторы ограничатся лишь общим напоминанием о необходимости пройти на борт самолета. Изменения системы оповещения пассажиров произошли в связи с необходимостью соблюдать федеральный закон «О персональных данных». Еще один аэропорт, в котором вводятся новые правила — аэровокзал «Толмачево» в Новосибирске.

Столичные аэропорты «Внуково» «Домодедово» об изменениях в информировании пассажиров не сообщали. В соседнем с Пермью Екатеринбурге новые правила тоже не коснулись местного аэропорта. Как объяснил 59.ru администратор аэровокзального комплекса «Кольцово», какого-то общего распоряжения по стране о нововведении не было.

В пермском аэропорту поспешили также успокоить пассажиров — никаких изменений вводить в «Большом Савино» пока не планируют.

— Нам дорог каждый пассажир, — ответили 59.ru в пресс-службе Пермского международного аэропорта. — Мы продолжим объявлять имена и фамилии опаздывающих на рейсы. Изменения не коснутся пермского аэропорта.

Ранее мы сообщали, что в октябре в пермском аэропорту откроется Duty Free. Здесь можно будет купить духи, косметику и напитки мировых брендов.