Башкин: Совфед поддержит стремление регионов к устранению барьеров в развитии туризма

Сенатор принял участие в мероприятиях Межрегиональной конференции по вопросам развития туризма в регионах Южного федерального округа (ЮФО) в рамках заседания Координационного совета по развитию курортов и туризма Ассоциации «Юг».

«Для развития внутреннего туризма региональными органами власти делается очень много. Однако существует ряд проблем, решение которых находится в компетенции федеральных органов власти», — сказал Башкин.

Он порекомендовал активнее использовать федеральные парламентские площадки. В частности, парламентарий указал на Совет Законодателей, Северо-Кавказскую и Южно-Российскую парламентские Ассоциации.

«Совет Федерации со своей стороны также активно поддержит стремление регионов к законодательному устранению препятствий в развитии туристической сферы», — отметил сенатор.

Александр Башкин поддержал планы по развитию детского туризма, которые обсуждались на конференции.