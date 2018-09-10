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Башкин: Совфед поддержит стремление регионов к устранению барьеров в развитии туризма
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Башкин: Совфед поддержит стремление регионов к устранению барьеров в развитии туризма 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Совет Федерации поддержит стремление регионов к законодательному устранению препятствий в развитии турсферы. Об этом заявил член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, сообщается на сайте палаты регионов.
Сенатор принял участие в мероприятиях Межрегиональной конференции по вопросам развития туризма в регионах Южного федерального округа (ЮФО) в рамках заседания Координационного совета по развитию курортов и туризма Ассоциации «Юг».
«Для развития внутреннего туризма региональными органами власти делается очень много. Однако существует ряд проблем, решение которых находится в компетенции федеральных органов власти», — сказал Башкин.
Он порекомендовал активнее использовать федеральные парламентские площадки. В частности, парламентарий указал на Совет Законодателей, Северо-Кавказскую и Южно-Российскую парламентские Ассоциации.
«Совет Федерации со своей стороны также активно поддержит стремление регионов к законодательному устранению препятствий в развитии туристической сферы», — отметил сенатор.
Александр Башкин поддержал планы по развитию детского туризма, которые обсуждались на конференции.
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