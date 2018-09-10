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В Крым на отдых приедут дети из 12 регионов России
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В Крым на отдых приедут дети из 12 регионов России 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. В рамках Национальной программы детского туризма «Моя Россия» в Республику Крым на месяц приедут 330 детей из 12 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК.
Так, 15 сентября на отдых прибудут представители Чеченской Республики, Пермского и Ставропольского края, Республик Тыва, Чувашия, Татарстан и Дагестан, Иркутской, Архангельской и Оренбургской области, Мордовии и Башкирии. Дети посетят Симферополь, Алушту, Большую Ялту, Севастополь и Бахчисарай.
"Благодаря Национальной программе детского туризма «Моя Россия» более 20 тысяч детей из 85 регионов России от 12 до 17 лет путешествуют по стране, приобщаясь к традициям регионов и познавая их историю и культуру. Программа включает в себя 12 маршрутов детского культурно-познавательного туризма, куда вошли также Крым и Севастополь, представляя Национальный туристический проект «Императорский маршрут», — сообщили в Минкурортов.
Проект реализуется Министерством культуры РФ. Финансирование расходов, связанных с пребыванием учащихся и сопровождающих в регионе, производится за счет средств федерального бюджета.
"Подобные поездки приобщают школьников с юных лет к общероссийскому культурному наследию, учат патриотизму и внимательному отношению к историческому прошлому страны", — резюмировали в пресс-службе профильного министерства.
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