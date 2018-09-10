В Крым на отдых приедут дети из 12 регионов России

СИМФЕРОПОЛЬ , 10 сен — РИА Новости Крым . В рамках Национальной программы детского туризма «Моя Россия» в Республику Крым на месяц приедут 330 детей из 12 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК.

"Благодаря Национальной программе детского туризма «Моя Россия» более 20 тысяч детей из 85 регионов России от 12 до 17 лет путешествуют по стране, приобщаясь к традициям регионов и познавая их историю и культуру. Программа включает в себя 12 маршрутов детского культурно-познавательного туризма, куда вошли также Крым и Севастополь, представляя Национальный туристический проект «Императорский маршрут», — сообщили в Минкурортов.

Проект реализуется Министерством культуры РФ . Финансирование расходов, связанных с пребыванием учащихся и сопровождающих в регионе, производится за счет средств федерального бюджета.

"Подобные поездки приобщают школьников с юных лет к общероссийскому культурному наследию, учат патриотизму и внимательному отношению к историческому прошлому страны", — резюмировали в пресс-службе профильного министерства.