Голодец ожидает роста туристов в Приморье

"Мы вчера подробно обсуждали развитие культуры на Дальнем Востоке, это замечательно, потому что Владивосток имеет особое значение на карте России.. Для нас важно, чтобы проект был органичен для Владивостока, чтобы появились сообщество, которое проект развивает. Это новый приток туристов. Мы ожидаем, что число туристов после открытия культурного центра вырастет минимально на 1 миллион человек", — отметила Голодец.