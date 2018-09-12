«Аэрофлот» сохранит ежедневные полеты по маршруту Москва-Хабаровск-Москва

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» передал дочерней авиакомпании «Россия» часть рейсов на Дальний Восток, что связано с удорожанием топлива и девальвацией рубля. По словам гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, компания по итогам 2018 года ожидает выпадающих доходов на уровне 28 миллиардов рублей в связи с дорогим топливом.

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом полугодии составил 5,2 миллиарда рублей против прибыли в 2,9 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.

"Во Владивостоке состоялась рабочая встреча губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым . Стороны обсудили развитие авиаперевозок на хабаровском направлении и вопросы повышения сервиса на борту. В результате, принято решение о сохранении одного рейса «Аэрофлота» в день по маршруту Хабаровск-Москва-Хабаровск", — говорится в сообщении.

В настоящее время действует летнее расписание и «Аэрофлот» выполняет рейсы из Хабаровска в Москву два раза в день, семь дней в неделю.

"Мы идем навстречу пожеланиям жителей края и договорились, что и на зимний, и на летний сезон вводим один рейс «Аэрофлота» в день. Более того, мы увеличиваем провозную емкость по «плоским тарифам» самолетов группы Аэрофлот, куда входит и «Аэрофлот» и «Россия», на Хабаровском направлении на 9%. Это серьезный шаг по повышению доступности билетов", — приводятся в сообщении слова Савельева.