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«Аэрофлот» сохранит ежедневные полеты по маршруту Москва-Хабаровск-Москва
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«Аэрофлот» сохранит ежедневные полеты по маршруту Москва-Хабаровск-Москва 

Прайм + ещё 7 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
ХАБАРОВСК, 12 сен /ПРАЙМ/. Компания «Аэрофлот», которая отказалась от части рейсов на Дальний Восток, сохранит полеты по маршруту Хабаровск-Москва-Хабаровск один раз в день, сообщает правительство Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» передал дочерней авиакомпании «Россия» часть рейсов на Дальний Восток, что связано с удорожанием топлива и девальвацией рубля. По словам гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, компания по итогам 2018 года ожидает выпадающих доходов на уровне 28 миллиардов рублей в связи с дорогим топливом.
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом полугодии составил 5,2 миллиарда рублей против прибыли в 2,9 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.
"Во Владивостоке состоялась рабочая встреча губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым. Стороны обсудили развитие авиаперевозок на хабаровском направлении и вопросы повышения сервиса на борту. В результате, принято решение о сохранении одного рейса «Аэрофлота» в день по маршруту Хабаровск-Москва-Хабаровск", — говорится в сообщении.
В настоящее время действует летнее расписание и «Аэрофлот» выполняет рейсы из Хабаровска в Москву два раза в день, семь дней в неделю.
"Мы идем навстречу пожеланиям жителей края и договорились, что и на зимний, и на летний сезон вводим один рейс «Аэрофлота» в день. Более того, мы увеличиваем провозную емкость по «плоским тарифам» самолетов группы Аэрофлот, куда входит и «Аэрофлот» и «Россия», на Хабаровском направлении на 9%. Это серьезный шаг по повышению доступности билетов", — приводятся в сообщении слова Савельева.
Он также отметил, что флот авиакомпании «Россия» «переедет» из Внуково в Шереметьево. Это позволит сделать более удобными стыковочные рейсы для дальневосточников.
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