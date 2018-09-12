«Аэрофлот» продолжит летать по маршруту Хабаровск-Москва

«Мы идем навстречу пожеланиям жителей края и договорились, что и на зимний, и на летний сезон вводим одни рейс «Аэрофлота» в день. Более того, мы увеличиваем провозную емкость по «плоским тарифам» самолетов группы Аэрофлот, куда входит и «Аэрофлот» и «Россия», на Хабаровском направлении на 9%. Это серьезный шаг по повышению доступности билетов», — отметил руководитель авиакомпании.

«Дальневосточникам будет более удобно летать через стыковочные рейсы из этого крупнейшего аэропорта по всей стране и миру. Более того, переход в Шереметьево позволит обеспечивать пассажиров «России» бортовым питанием от той же компании, которая обеспечивает и «Аэрофлот», — сообщил Виталий Савельев.

Большое внимание на встрече было уделено модернизации самолетов «России». По словам Виталия Савельева, уже с октября на борту будет предусмотрена беспроводная сеть Wi-Fi. Через нее бесплатно станет «раздаваться» аудио и видео контент на персональные гаджеты пассажиров. Начиная с летнего расписания, в марте 2019 года, мультимедийная развлекательная система будет установлена уже непосредственно в кресла. Возможность пользоваться Wi-Fi со своих устройств у пассажиров также сохранится. Кроме того, было отдельно отмечено, что на борту «России» «шаг кресел» больше, чем на самолетах «Аэрофлота». Губернатор Вячеслав Шпорт поблагодарил Виталия Савельева за конструктивный диалог.

«Доступность авиаперелетов в западную часть страны — это крайне важный вопрос для жителей нашего региона. Мы провели плодотворные переговоры, внимательно посмотрели все расчеты и договорились о возвращении одного рейса «Аэрофлота» в день. Ну и, конечно, обсудили дальнейшую работу по модернизации флота. Полеты на бортах «России» станут более комфортными, качество сервиса повысится», — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует с 28 октября передать все рейсы из Хабаровска своей «дочке» «России».