Владимир и Суздаль будут платить туристический сбор?

Однако решение о введении налога на туристический сбор, по заявлению Леонида Горнина, будут принимать местные власти. «На мой взгляд, возможно, было бы предоставить право всем субъектам РФ вводить туристический, или как его еще называют, „гостиничный“ сбор. Это могли бы быть и субъекты, как мы говорим, „Золотого кольца“, например, Владимирская область и другие регионы, которые могли бы воспользоваться данным правом», — отметил Горнин.

Отметим, что на территории России есть регионы, которые уже готовы воспользоваться правом туристического сбора. Этот налог на пользование курортной инфраструктурой действует в южных регионах страны. А с мая текущего года к эксперименту присоединился Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края. Со следующего года налог введут и в Крыму.