Владимир и Суздаль будут платить туристический сбор? 

Фото sochistream.ru Министерство финансов планирует ввести туристический сбор во всех регионах России. Об этом заявил первый замминстра финансов страны Леонид Горнин. Он отметил, что ведомство положительно оценивает идею введения, так называемого туристического сбора во всех субъектах Российской Федерации. В первую очередь речь идёт о городах, входящих в Золотое кольцо России: Владимир, Суздаль, Ярославль, Иваново, Кострома, Ростов, Переславль, Сергиев Посад.
Однако решение о введении налога на туристический сбор, по заявлению Леонида Горнина, будут принимать местные власти. «На мой взгляд, возможно, было бы предоставить право всем субъектам РФ вводить туристический, или как его еще называют, „гостиничный“ сбор. Это могли бы быть и субъекты, как мы говорим, „Золотого кольца“, например, Владимирская область и другие регионы, которые могли бы воспользоваться данным правом», — отметил Горнин.
Отметим, что на территории России есть регионы, которые уже готовы воспользоваться правом туристического сбора. Этот налог на пользование курортной инфраструктурой действует в южных регионах страны. А с мая текущего года к эксперименту присоединился Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края. Со следующего года налог введут и в Крыму.