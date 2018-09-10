Новый староладожский причал принял 30 круизных судов за лето 

Новый причал в Старой Ладоге за это лето принял свыше 30 круизных судов, на которых прибыло более пяти тысяч туристов.
Как рассказали в пресс-службе Ленобласти, в следующем году ожидается еще больший рост гостей, прибывающих в столицу Древней Руси по воде, в связи с открытием причалов в Свирьстрое и на Ореховом острове и с появлением новых туристических маршрутов по реке Волхов — из Старой Ладоги до Великого Новгорода.
Также в Старой Ладоге в следующем году начнется строительство «Гостевого поле» — это туристический комплекс с ресторанами и магазинами с аутентичными сувенирами и изделиями народных умельцев.
Волховский район продолжает наращивать туристический потенциал, в 2017 году в Старой Ладоге открыли причал для речных круизных лайнеров, который в этом году уже принял первые теплоходы. Напомним, что Александр Дрозденко также утвердил паспорт приоритетного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера в Старой Ладоге» до 2021 года.