Авиадебоширы крупно поплатятся

Курение на борту самолёта обойдётся в 40 тысяч рублей

России могут появиться административные штрафы для тех, кто нарушает порядок на воздушном транспорте — курит в самолётах, гуляет между креслами во время взлёта и хамит экипажу. За такие правонарушения придётся выложить от 20 до 40 тысяч рублей.

Соответствующий проект закона подготовило Правительство РФ , чтобы устранить правовой пробел — пока что в нашей стране для авиадебоширов предусмотрено сразу уголовное наказание. Документ уже внесён в Госдуму , а его первое чтение запланировано на 11 сентября.

В инициативе сказано, что возрастут и отдельно существующие штрафы за нарушение правил фото — и видеосъемки на борту, а также за пользование мобильными телефонами — от 100 до 1000 рублей. Пока что в документе значится норма о том, что мобильный телефон смогут временно изъять, но замминистра юстиции Юрий Любимов , выступая в Госдуме на заседании Комитета по госстроительству уже заявил, что ко второму чтению её уберут.

А вот наказания для лётного состава, которые также прописаны в документе, наоборот, могут быть усилены. Пока что сказано, что если командира заметят за штурвалом в нетрезвом виде или он пустит на своё место кого-то, кроме второго пилота, то штраф составит 50 тысяч рублей. Сохранится и установленное сейчас правило о лишении пилотов прав на два-три года.

Напомним, что закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте вступил в силу с 15 апреля 2017 года. Согласно ему, ответственность наступает за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. За это предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. А если дебош был совершён группой или её участники оказывали сопротивление представителю власти, то максимальное наказание составит уже восемь лет лишения свободы.

«Давно пора было чётче прописать наказания и сделать так, чтобы была видна градация. Ведь раньше фактически по существующей статье «Мелкое хулиганство» авиадебоширы не проходили и было проще оставить ситуацию в покое. Теперь же если инициатива будет принята, то люди, которые потенциально могли бы учинить дебош, подпадающий под уголовное наказание, получив прежде административное, задумаются», — высказал свою точку зрения «Парламентской газете» заместитель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В 2017 году в московских аэропортах полицейские сняли и не допустили на рейсы 634 человека. 342 из них просто не успели дойти до самолёта, а 292 сняли уже с воздушных судов.