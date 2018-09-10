Названы самые популярные города РФ для осенних выходных

Составлен рейтинг самых популярных туристических городов России для путешествий на выходные дни нынешней осенью. Так, в тройке лидеров оказались Санкт-Петербург Сочи и Ялта.

Список составлен специалистами российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru на основе анализа броней отелей и апартаментов в выходные дни с 1 сентября по 31 октября 2018 года.

— Ночь в Питере и Ялте туристу обойдется в среднем в 2,7 тысячи рублей, а в Сочи — в 2,5 тысячи, — рассказали составители. — Дешевле всего отдых в Петрозаводске (2,2 тысячи рублей), а дороже — в Москве (2,9 тысячи).

За лидерами в рейтинге расположились Казань (2,5 тысячи рублей за ночь), Москва, Екатеринбург (2,3 тысячи), Петрозаводск, Калининград (2,3 тысячи), Ярославль (2,4 тысячи) и Коломна (2,3 тысячи).