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Названы самые популярные города РФ для осенних выходных
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Названы самые популярные города РФ для осенних выходных 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Составлен рейтинг самых популярных туристических городов России для путешествий на выходные дни нынешней осенью. Так, в тройке лидеров оказались Санкт-Петербург, Сочи и Ялта.
Список составлен специалистами российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru на основе анализа броней отелей и апартаментов в выходные дни с 1 сентября по 31 октября 2018 года.
— Ночь в Питере и Ялте туристу обойдется в среднем в 2,7 тысячи рублей, а в Сочи — в 2,5 тысячи, — рассказали составители. — Дешевле всего отдых в Петрозаводске (2,2 тысячи рублей), а дороже — в Москве (2,9 тысячи).
За лидерами в рейтинге расположились Казань (2,5 тысячи рублей за ночь), Москва, Екатеринбург (2,3 тысячи), Петрозаводск, Калининград (2,3 тысячи), Ярославль (2,4 тысячи) и Коломна (2,3 тысячи).
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