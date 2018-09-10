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Группа «Аэрофлот» намерена увеличить перевозки по субсидируемым тарифам в 1,7 раза
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Группа «Аэрофлот» намерена увеличить перевозки по субсидируемым тарифам в 1,7 раза 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
Группа компаний «Аэрофлот» планирует по итогам 2018 года увеличить перевозки пассажиров по субсидируемым («плоским») тарифам на 70%, до более 900 тыс. пассажиров, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на заседании президиума госсовета.
«Продолжим также перевозить пассажиров по «плоским» тарифам. В 2018 году группой «Аэрофлот» запланировано перевести более 900 тыс. пассажиров по «плоскому» тарифу, это на 70% больше чем в 2017 году», — сказал он.
Также Дитрих отметил, что в рамках программ субсидирования ежегодно перевозится порядка 1,5 млн пассажиров, из них в Дальневосточном округе — 600 тыс. человек.
«Объем перевозок внутри ДФО, в ДФО и обратно составляет около 6 млн пассажиров — это около 10% от объема перевозок по всей Российской Федерации. Рост составил за 7 месяцев 2018 года порядка 5,5%», — сказал он.
На 2018 год по всем программам поддержки авиаперевозок в ДФО выделено 4,2 млрд рублей, уточнил Дитрих.
«Сегодняшние объемы субсидий недостаточные. Было обращение в правительство о выделении дополнительных средств. 400 млн рублей было выделено из резервного фонда. На 2019 и последующие годы достигнута договоренность, мы будем также представлять предложения по дополнительному финансированию, и в рамках резервного фонда такие предложения могут быть поддержаны», — сказал министр.
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