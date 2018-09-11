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«Аэрофлот» рассчитывает перевезти 55 млн пассажиров за 2018 год
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«Аэрофлот» рассчитывает перевезти 55 млн пассажиров за 2018 год 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Объем перевозок группы "Аэрофлот" достигнет около 55 млн пассажиров в 2018 году. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
"Группа «Аэрофлот» в этом году, наверное, перевезет порядка 55 млн пассажиров, в прошлом году мы больше 50 млн перевезли", — сказал он.
Савельев отметил, что у «Аэрофлота» очень амбициозные планы на будущее, и «есть все шансы подниматься и дальше в рейтинге глобальных игроков».
В июне 2018 году гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщал о планах строительства сети хабов в российских регионах. 10 сентября Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и ПАО «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке авиакомпании 100 самолетов SSJ-100 под выполнение региональной программы.
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