«Аэрофлот» рассчитывает перевезти 55 млн пассажиров за 2018 год

ВЛАДИВОСТОК , 11 сентября. / ТАСС /. Объем перевозок группы "Аэрофлот" достигнет около 55 млн пассажиров в 2018 году. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

"Группа «Аэрофлот» в этом году, наверное, перевезет порядка 55 млн пассажиров, в прошлом году мы больше 50 млн перевезли", — сказал он.

Савельев отметил, что у «Аэрофлота» очень амбициозные планы на будущее, и «есть все шансы подниматься и дальше в рейтинге глобальных игроков».