Систему самостоятельных сервисов запускают в аэропорту Владивостока

ВЛАДИВОСТОК , 10 сентября. / ТАСС /. Международный аэропорт Владивостока уже в ближайшее время начинает внедрение системы самостоятельных сервисов. Об этом ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил директор по авиационной коммерции компании «Международный аэропорт Владивосток» Александр Бобров

"Среди планируемых мероприятий по модернизации — внедрение системы самостоятельных сервисов. В самое ближайшее время в терминале появятся киоски самостоятельной регистрации self check-in", — сообщил представитель аэропорта.

Также в планах внедрение и других сервисов самообслуживания пассажиров, таких как self-boarding рate (автоматизированный контроль за посадкой на борт самолета) и self-service baggage drop-off (самостоятельная сдача багажа), которые существенно повысят комфорт пассажиров и эффективность работы аэропорта.

За прошедшие семь месяцев 2018 года аэропорт Владивосток обслужил почти 1,4 млн человек, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Пассажиропоток на внутренних авиалиниях увеличился, было обслужено почти 798 тыс. человек (рост 6%), а на международных линиях 600 тыс. пассажиров (рост 43%). Так, на южнокорейском направлении зарегистрировано увеличение пассажиропотока почти в два раза, на рейсах в Юго-Восточную Азию — более чем в полтора раза. Также наблюдается рост пассажиропотока на японском направлении на 12% и на китайском направлении на 7%.

Международный аэропорт Владивостока прошел модернизацию в 2012 году, В частности, был построен новый пассажирский терминал. В настоящее время рассматривается вопрос о строительстве современного отеля в терминале, соответствующего всем международным стандартам.

Вопросы транспортной доступности регионов Дальнего Востока станут одной из тем обсуждения ВЭФ, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.