Составлен рейтинг популярных городов России для путешествий на выходные

Замкнули пятерку Казань и Москва, а в десятку также вошли Екатеринбург Петрозаводск , Калининград, Ярославль и подмосковная Коломна.

При этом средняя стоимость аренды жилья выше всего в Москве (2,9 тысячи рублей в сутки), Санкт-Петербурге и Ялте (по 2,7 тысячи рублей). Дешевле всего — в Петрозаводске (2,2 тысячи рублей), а также в Екатеринбурге, Калининграде и Коломне (по 2,3 тысячи рублей).

Рейтинг подготовлен по данным анализа броней отелей и апартаментов в выходные дни с 1 сентября по 31 октября 2018 года.