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Составлен рейтинг популярных городов России для путешествий на выходные
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Составлен рейтинг популярных городов России для путешествий на выходные 

РИА Новости + ещё 19 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Первое место занял Санкт-Петербург, на втором расположился Сочи, на третьем — Ялта, сообщает Tvil.ru.
Замкнули пятерку Казань и Москва, а в десятку также вошли Екатеринбург, Петрозаводск, Калининград, Ярославль и подмосковная Коломна.
При этом средняя стоимость аренды жилья выше всего в Москве (2,9 тысячи рублей в сутки), Санкт-Петербурге и Ялте (по 2,7 тысячи рублей). Дешевле всего — в Петрозаводске (2,2 тысячи рублей), а также в Екатеринбурге, Калининграде и Коломне (по 2,3 тысячи рублей).
Рейтинг подготовлен по данным анализа броней отелей и апартаментов в выходные дни с 1 сентября по 31 октября 2018 года.
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