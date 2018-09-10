В Петербурге катамаран «Грифон» совершил первый коммерческий рейс с пассажирами на борту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 10 сентября. / ТАСС /. Катамаран «Грифон» постройки Средне-Невского судостроительного завода , который, в частности, должен заменить устаревшие суда на подводных крыльях на туристических маршрутах в Петербурге, совершил первый коммерческий рейс с пассажирами на борту в рамках опытной эксплуатации. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба предприятия.

"Средне-Невский судостроительный завод передал в опытную эксплуатацию инновационный катамаран «Грифон» проекта 23290. Судно, не имеющее аналогов в России , пополнило флотилию судоходной компании «Нева Тревел Компани», специализирующейся на перевозке пассажиров по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Катамаран совершил свой первый туристический рейс с 150 пассажирами на борту. Время перехода из Санкт-Петербурга от Сенатской пристани до Петергофа оставило 40 минут", — говорится в сообщении пресс-службы.

Корпус катамарана «Грифон» проекта 23290 изготовлен из композитных материалов с применением отечественных углеродных тканей, это позволяет увеличить прочность и снизить вес катамарана. Судно спроектировано таким образом, что способно работать на большинстве туристических маршрутов Санкт-Петербурга: маленькая осадка позволяет эксплуатировать катамаран в мелководных акваториях, а габариты катамарана позволяют ему свободно проходить под большинством мостов.

Отмечается, что «Грифон» не нуждается в специально оборудованных причалах, посадка и высадка пассажиров может производится как с носа судна, так и с кормы. Экипаж катамарана состоит двух человек. «Грифон» призван заменить устаревшие «Метеоры» на подводных крыльях, которые возят туристов из Санкт-Петербурга в Петергоф, а также работают на других линиях.

Предполагается, что после проведения опытной эксплуатации оператор представит свои замечания, которые завод учтет при производстве серии катамаранов. Как отмечают на Средне-Невском судостроительном заводе, интерес к судну проявляют иностранные заказчики, в частности, предварительные переговоры проводились с представителями туристических операторов Кубы и Греции.