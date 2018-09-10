Самолеты до Перми из-за тумана завернули в Екатеринбург

10 сентября утренний туман внес коррективы в расписание пермского аэропорта. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Большого Савино, в авиагавани был введен режим ограниченной видимости. Из-за этого часть самолетов, следующих до Перми , была перенаправлена на запасной аэродром в Екатеринбурге

По данным онлайн-табло авиагавани, самолеты «Победы» (рейс DP 365) и «Аэрофлота» (SU1218), уходившие на запасной аэродром в Екатеринбурге, уже прибыли в Большое Савино. Первый выбился из расписания на 5 часов, второй — почти на 4,5 часа.

Также с минуты на минуту в Перми приземлится авиалайнер с туристами, отдыхавшими в Ларнаке, — в 12.55 вместо запланированных 7.15. Из-за позднего прибытия воздушного судна обратный рейс задержан на 5,5 часа — с 8.20 до 14.00.