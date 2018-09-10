В Москве пройдет туристический форум «Отдых-2018»

МОСКВА , 10 сентября. / ТАСС /. Международный форум-выставка «Отдых-2018» пройдет с 11 по 13 сентября на территории «Экспоцентра» в Москве. Об этом в понедельник ТАСС сообщили организаторы форума.

"Форум-выставка «Отдых» пройдет в 24-й раз на территории «Экспоцентра» с 11 по 13 сентября, событие является один из ключевых на туристическом рынке", — сказал собеседник агентства.

Доминиканская Республика, Испания, Грузия, По его словам, свое участие в мероприятии подтвердили около 70 крупных туроператоров из 40 регионов России и более 40 стран мира, среди которых Япония Китай и другие страны.

В 2018 году в качестве страны-партнера выставки выступает Япония. Национальный стенд станет частью комплексной программы Enjoy my Japan по продвижению туристических услуг страны на российском рынка. На стенде будет представлена информация о культуре, традициях и гастрономических брендах страны. Кроме того, в кулинарной зоне пройдут мастер-классы, где посетители смогут приготовить блюда японской кухни.

Как утверждают организаторы, подготовленные для форума мероприятия будут интересны и полезны как для представителей органов государственной власти, так и для бизнеса, туристов. «Запланированы совещания, конференции, посвященные санаторно-курортному, эногастрономическому, деловому туризму, пройдут тренинги и мастер-классы от ведущих специалистов отрасли, состоятся конкурсы и акции для турагентов и посетителей», — уточнили организаторы.

Ключевым мероприятием, как пояснил собеседник ТАСС, станет Всероссийское совещание по вопросам внутреннего и въездного туризма, организованное Ростуризмом

Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Представители агентства 11 и 12 сентября проведут мастер-класс на тему «Как транслировать новости о региональном туризме на федеральный уровень» и семинар по вопросу комплексного подхода ТАСС к информационному освещению.