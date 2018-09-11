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Представители более 40 стран примут участие в работе форума «Отдых-2018» в Москве
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Представители более 40 стран примут участие в работе форума «Отдых-2018» в Москве 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Международный форум-выставка «Отдых-2018» открылся на территории «Экспоцентра» в Москве, в качестве его участников зарегистрировались представители 40 регионов России и более 40 стран. Об этом ТАСС во вторник сообщили организаторы мероприятия.
"Форум-выставка «Отдых-2018» стартовала в «Экспоцентре», традиционно на мероприятии будут представлены экспозиции российских регионов в отдельном павильоне", — сказал собеседник агентства. По его словам, на мероприятии зарегистрировались около 760 участников из 40 регионов России и более 40 стран мира, а в качестве страны-партнеры выставки в этом году выступает Япония.
В первый день форума запланировано Всероссийское совещание по вопросам внутреннего и въездного туризма, организованное Ростуризмом. В числе его спикеров — замминистра культуры Ольга Ярилова, а также замруководителя Ростуризма Алексей Конюшков и другие спикеры. Модератором встречи станет руководитель аналитической группы пресс— центра информационного агентства ТАСС Андрей Журанков.
"На совещании обсудят нормативно-правовое регулирование туристской деятельности, инновационные подходы к развитию туризма, пространственное развитие территорий на основе кластерных технологий, а также использование «постчемпионатского» наследия", — уточнили организаторы.
Помимо этого, в первый день также запланирована международная конференция по лечебно-оздоровительному туризму, круглый стол «Золотое кольцо России — проблемы и перспективы», а также презентация возможностей отдыха в Подмосковье в межсезонье, организованная областным министерством культуры.
Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Представители агентства 11 и 12 сентября проведут мастер-класс на тему «Как транслировать новости о региональном туризме на федеральный уровень» и семинар по вопросу комплексного подхода ТАСС к информационному освещению.
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