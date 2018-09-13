Конкурс презентационных видеороликов регионов РФ закроет программу форума «Отдых» в Москве

МОСКВА , 13 сентября. / ТАСС /. Финал конкурса презентационных видеороликов регионов России «Россия — Родина моя» завершит работу международного туристического форума-выставки «Отдых-2018» в Москве. Об этом сообщили в четверг ТАСС организаторы форума.

"В заключительный день форума участники покажут презентационные видеоролики, которые расскажут и покажут места, которыми гордятся и в которые приглашают представители регионов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, активная деятельность по формированию и продвижению имиджа территорий помогает не только привлечь дополнительные материальные ресурсы, но и обеспечить планомерный и продолжительный рост положительной репутации регионов России.

Оценивать работы жюри будет по пяти номинациям: «Продвижение региона за рубежом», «Памятники и туристические маршруты», «Событийные мероприятия», «Природные объекты» и «Продвижение детского и юношеского туризма». «Свои работы покажут более 20 регионов России», — добавили организаторы.

Международная форум-выставка по туризму проходит на территории «Экспоцентра» в Москве с 11 по 13 сентября. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.