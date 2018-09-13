Ещё
Конкурс презентационных видеороликов регионов РФ закроет программу форума «Отдых» в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонскую лишили поста
Поклонскую лишили поста

Конкурс презентационных видеороликов регионов РФ закроет программу форума «Отдых» в Москве 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Финал конкурса презентационных видеороликов регионов России «Россия — Родина моя» завершит работу международного туристического форума-выставки «Отдых-2018» в Москве. Об этом сообщили в четверг ТАСС организаторы форума.
"В заключительный день форума участники покажут презентационные видеоролики, которые расскажут и покажут места, которыми гордятся и в которые приглашают представители регионов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, активная деятельность по формированию и продвижению имиджа территорий помогает не только привлечь дополнительные материальные ресурсы, но и обеспечить планомерный и продолжительный рост положительной репутации регионов России.
Оценивать работы жюри будет по пяти номинациям: «Продвижение региона за рубежом», «Памятники и туристические маршруты», «Событийные мероприятия», «Природные объекты» и «Продвижение детского и юношеского туризма». «Свои работы покажут более 20 регионов России», — добавили организаторы.
Международная форум-выставка по туризму проходит на территории «Экспоцентра» в Москве с 11 по 13 сентября. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.
ТАСС: последние новости
Комитет Госдумы одобрил проект об администрировании доходов регионов от штрафов и неустоек Ставропольский край собрал 79 млн рублей курортного сбора В Вологодской области создадут круизный кластер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба «Евровидения-2019»58
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья21
Жириновский устроил истерику у Соловьева300
Крым трясет185
Украину взбесили военные маневры России94
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
02:57
Крым трясет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение