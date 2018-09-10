Власти Камчатского края на ВЭФ подписали соглашение о развитии событийного туризма

"Это соглашение о развитии событийного туризма на Камчатке. Для нас это действительно важно, потому что событийный туризм — это одна из тех отраслей, которую правительство края в настоящее время активно поддерживает", — цитирует пресс-служба вице-губернатора Камчатского края Алексея Войтова

Соглашение ассоциацией «Национальное конгресс-бюро» включает в себя «дорожную карту», которая конкретизирует действия сторон в организации мероприятий и привлечении партнеров. Камчатский край стал тринадцатым субъектом, с которым ассоциация подписала соглашение о сотрудничестве.

Четвертый Восточный экономический форум проходит с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.