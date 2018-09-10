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Власти Камчатского края на ВЭФ подписали соглашение о развитии событийного туризма
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Власти Камчатского края на ВЭФ подписали соглашение о развитии событийного туризма 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал в рамках четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ) с ассоциацией «Национальное конгресс-бюро» соглашение о развитии событийного туризма. Сообщение об этом появилось в понедельник на сайте краевого правительства.
"Это соглашение о развитии событийного туризма на Камчатке. Для нас это действительно важно, потому что событийный туризм — это одна из тех отраслей, которую правительство края в настоящее время активно поддерживает", — цитирует пресс-служба вице-губернатора Камчатского края Алексея Войтова.
Соглашение ассоциацией «Национальное конгресс-бюро» включает в себя «дорожную карту», которая конкретизирует действия сторон в организации мероприятий и привлечении партнеров. Камчатский край стал тринадцатым субъектом, с которым ассоциация подписала соглашение о сотрудничестве.
Четвертый Восточный экономический форум проходит с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
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