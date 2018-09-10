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«Уральские авиалинии» возвращают авиарейс Самара — Москва — Самара
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«Уральские авиалинии» возвращают авиарейс Самара — Москва — Самара 

Волга Ньюс + ещё 1 4 часа назад
С 29 октября "Уральские авиалинии" начинает полеты по маршруту Самара — Москва — Самара, сообщают в пресс-службе авиакомпании. Рейсам присвоены номера У6-95 и У6-96. Билеты уже в продаже, стоимость от 2 375 рублей.
Рейсы в Москву будут выполняться по понедельникам в 07:00, вернуться в Самару можно будет во вторник в 22:30. Полет будет занимать 1 час 40 мин.
К оплате доступны бонусы программы «Крылья», рассказали в компании. Купить авиабилеты можно на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении, любой кассе или по звонку в call-центр.
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