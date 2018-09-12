В рамках ВЭФ обсудили продвижение туризма на Дальнем Востоке

Одна из секций в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке была посвящена развитию туризма на территории Дальневосточного региона, а именно кластерному подходу и экспорту туристических услуг.

Представленная секция являлась одной из самых популярных, которые были представлены на ВЭФ. Спикеры рассказали, что Дальний Восток является хорошей опорой для развития международного туризма. Но именно на Дальневосточном регионе существует потребность в экспорте услуг.

"Важно развивать инфраструктуру, её поощрять. Также, немаловажно— это привлечение кадров. Нам нужно новое образование. Как на уровне средне специального, так и на уровне высшего образования. У нас есть целая программа, которая реализуется, и мы надеемся, она даст серьёзный импульс для развития", — рассказала вице-премьер правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма, Ольга Голодец

Один из специалистов сессии— Новиков Руслан Юрьевич Новиков поделился мыслями, что на Дальнем Востоке нет должного освещения. Люди не знают, что происходит в Китае, либо в Корее. Поэтому, необходимо развивать информационную политику, направленную именно на туристическую деятельность.

"Окна, которые перед нам открываются, очень быстро закрываются. И мы очень просим привлекать нас, людей, которые профессионально занимаются информацией в разработку следующей программы по пошению притока туристов на Дальний Восток", — рассказал Руслан Юрьевич.

Руслан Юрьевич привёл в пример прошедшийший Чемпионат мира по футболу 2018. На то время 60% туристов так и не попробовали национальную кухню. Не потому что были какие-либо проблемы с приготовление блюд, а потому что не было никакой информации где можно покушать, как выглядят эти блюда. Виной всему— плохое информирование иностранных туристов о культуре, развлечениях, проводимых в России.

Поэтому, освещение собыий и мероприятий на Дальнем Востоке необходимо экспорта и импорта иностранных туристов.

"Провижение информарования в наше время очень важно. И мы готовы деаь всё, что в наших силах", — добавил Новиков Руслан Юрьевич.