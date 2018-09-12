Ещё
В рамках ВЭФ обсудили продвижение туризма на Дальнем Востоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В рамках ВЭФ обсудили продвижение туризма на Дальнем Востоке 

АиФ-Владивосток + ещё 3 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Одна из секций в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке была посвящена развитию туризма на территории Дальневосточного региона, а именно кластерному подходу и экспорту туристических услуг.
Представленная секция являлась одной из самых популярных, которые были представлены на ВЭФ. Спикеры рассказали, что Дальний Восток является хорошей опорой для развития международного туризма. Но именно на Дальневосточном регионе существует потребность в экспорте услуг.
"Важно развивать инфраструктуру, её поощрять. Также, немаловажно— это привлечение кадров. Нам нужно новое образование. Как на уровне средне специального, так и на уровне высшего образования. У нас есть целая программа, которая реализуется, и мы надеемся, она даст серьёзный импульс для развития", — рассказала вице-премьер правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма, Ольга Голодец.
Один из специалистов сессии— Новиков Руслан Юрьевич Новиков поделился мыслями, что на Дальнем Востоке нет должного освещения. Люди не знают, что происходит в Китае, либо в Корее. Поэтому, необходимо развивать информационную политику, направленную именно на туристическую деятельность.
"Окна, которые перед нам открываются, очень быстро закрываются. И мы очень просим привлекать нас, людей, которые профессионально занимаются информацией в разработку следующей программы по пошению притока туристов на Дальний Восток", — рассказал Руслан Юрьевич.
Руслан Юрьевич привёл в пример прошедшийший Чемпионат мира по футболу 2018. На то время 60% туристов так и не попробовали национальную кухню. Не потому что были какие-либо проблемы с приготовление блюд, а потому что не было никакой информации где можно покушать, как выглядят эти блюда. Виной всему— плохое информирование иностранных туристов о культуре, развлечениях, проводимых в России.
Поэтому, освещение собыий и мероприятий на Дальнем Востоке необходимо экспорта и импорта иностранных туристов.
"Провижение информарования в наше время очень важно. И мы готовы деаь всё, что в наших силах", — добавил Новиков Руслан Юрьевич.
АиФ-Владивосток: последние новости
Бизнесмены Приморья договорились о сотрудничестве с Южной Кореей Шах и мат. В Приморском крае назначены дополнительные выборы Губернатора Как дела с демографической ситуацией на Дальнем Востоке?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей46
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей592
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева45
Норкин взбесил россиян773
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО150
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
02:49
Путин сказал, в чем слушается Лаврова
Политика
03:31
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева
Политика В мире
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение